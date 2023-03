Prefeito afastado de Itaiçaba não apresenta defesa e processo de cassação segue na Câmara Municipal

Vereadores de Itaiçaba deverão se reunir no fim da tarde desta terça-feira (28) para dar prosseguimento ao processo de cassação do prefeito Frank Gomes (PDT). Ele está afastado da função desde novembro do ano passado, e o prazo para apresentação da defesa se encerrou na última sexta-feira (24).

Procurado pela reportagem, o prefeito não respondeu às mensagens nem retornou as ligações.

O vice-prefeito Nilsinho (PP) assumiu o cargo desde então e enfrenta uma investigação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por suspeito de desvio de verbas.

A reunião da terça-feira servirá para que os parlamentares que atuam no grupo sorteado para dar seguimento ao processo possam deliberar sobre a construção do relatório. O prefeito Frank Gomes foi afastado por 180 dias sob suspeita de crimes como desvio de dinheiro público.

Uma ação da Procap investiga delitos como crime de responsabilidade, falsidade ideológica, associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, supostamente por meio de desvio de recursos públicos e pagamentos indevidos.

O pedido de cassação tramita na Câmara Municipal de Itaiçaba desde o fim do ano passado. De acordo com o regimento Interno da Casa, vereadores foram sorteados para exercer a função de relator, presidente e secretário da comissão processante.

6 votos É preciso 6 votos favoráveis dos 9 vereadores para que o prefeito perca o mandato.

Uma vez não tendo sido apresentada a defesa, o grupo agora seguirá com a escrita do relatório. Internamente, os vereadores avaliam que o documento seguirá por perdir a cassação do mandato do prefeito.