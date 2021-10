PGR informa ao STF que declaração de Bolsonaro levou à organização de atos do 7 de setembro

A Procuradoria-Geral da República relatou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que uma fala do presidente Jair Bolsonaro, concedida em entrevista no dia 15 de agosto, deu início à organização dos atos antidemocráticos de 7 de setembro.

Segundo o jornal O Globo, que publicou a informação nesta sexta-feira (1º), a manifestação do órgão foi enviado ao Supremo no último dia 4 de setembro. Ainda no mesmo parecer, a PGR pediu bloqueio das contas da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e da Associação Brasileira de Produtores de Soja (Aprosoja Brasil).

Com o pedido, as contas foram bloqueadas para investigação da organização dos atos violentos.

A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, comunicou ao STF que Bolsonaro definiu as medidas contrárias ao governo como 'contragolpe'.

Participação de Bolsonaro

Discursando a apoiadores em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro participou ativamente dos atos de 7 de setembro. Na ocasião, ele chegou a afirmar com veemência que não cumpriria as ordens do STF.

Conforme informações da TV Globo, o presidente não é formalmente investigado no inquérito sobre a organização. Entretanto, a entrevista é apontada como marco da estruturação dos atos.