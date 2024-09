PF prende secretário do Turismo de Paracuru e coronel da reserva por suspeita de crime eleitoral

Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal nessa segunda-feira (23) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, pelo crime de lavagem de dinheiro.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, os detidos são o ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada, Lauro Prado, e o secretário de Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira.

A dupla estava em um veículo se deslocando de Fortaleza para o Interior do Estado quando foi abordada pelos policiais na Rodovia Estruturante (CE-085).

Durante a vistoria, foi encontrada a quantia de R$ 150 mil em uma sacola nos pés do passageiro, além de material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias, o que gerou indícios de crimes eleitorais. O dinheiro e todo o material foram apreendidos.

Após a prisão em flagrante, os detidos estão à disposição da Justiça Eleitoral. Ainda conforme apuração do Diário do Nordeste, Lauro Prado foi autuado e está recolhido no quartel do Batalhão de Choque. A investigação da PF continua para a identificação de demais envolvidos.