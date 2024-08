Pesquisa Quaest Fortaleza: Eleitores querem prefeito aliado de Lula, Bolsonaro ou independente?

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quinta-feira (22), evidenciou o peso das alianças políticas no pleito para o comando do Executivo municipal.

Na análise, encomendada pela TV Verdes Mares, os eleitores foram questionados sobre quem gostariam que o próximo prefeito fosse ligado politicamente: se ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou ao presidente Lula (PT).

O levantamento ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024.

O QUE DIZEM OS ELEITORES?

No levantamento, os entrevistados foram questionados sobre a aliança preferida da seguinte maneira: “Independente de quem você vai votar ou que você acha que vai ganhar, você gostaria que o prefeito ou prefeita fosse: aliado do Bolsonaro, aliado do Lula ou independente?”.

Nesse cenário, a preferência por um candidato aliado ao atual presidente atingiu o índice de 39%. A opção “independente” registrou, numericamente, a segunda maior taxa de respostas, com 35%.

Já a escolha por um político ligado ao ex-presidente Bolsonaro alcançou o percentual de 23%. O conjunto de possíveis respostas é completado pela opção “Não sabe/Não respondeu”, que marcou 3%.

GÊNERO

A pesquisa também detalha a diferença de respostas entre mulheres e homens, nas quais as margens de erro são de 4 e 5 pontos percentuais, respectivamente. O presidente Lula marca, numericamente, o melhor percentual entre as eleitoras, com 43%. O índice passa para 33% quando se considera a estratificação do sexo masculino.

Por sua vez, Bolsonaro tem sua melhor marca numérica entre os homens, com 27%. No público feminino, o índice do ex-presidente é de 19%.

Já a taxa para “independente” é de 33% entre as mulheres, enquanto atinge 36% entre os homens. O nível de “Não sabe/Não respondeu” foi de 5% entre o público feminino e de 4% no masculino.

ESCOLARIDADE

Outra estratificação da pesquisa se deu na área da escolaridade. Para isso, foram considerados três eixos:

Até o Ensino Fundamental (margem de erro de 6 pontos percentuais) Ensino Médio completo ou incompleto (margem de erro de 5 pontos percentuais) Ensino Superior incompleto ou mais (margem de erro de 6 pontos percentuais)

No grupo 1, ser aliado de Lula foi a opção escolhida por 54% dos entrevistados, enquanto Bolsonaro marcou 17%. A opção pela independência foi registrada entre 24% desses entrevistados. O índice dos que não souberam ou não responderam chegou a 5%.

Já no segundo eixo, o maior percentual foi registrado, numericamente, entre os que gostariam que o próximo prefeito fosse independente, com 36%. A preferência pelo atual presidente chega a 33%, enquanto a aliança com o ex-chefe do Executivo atinge 26%. Nesse núcleo, 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Já no último grupo, numericamente, a maior faixa foi dos eleitores que responderam “independente”, com 44%. Ainda nessa divisão, Lula e Bolsonaro foram os aliados preferidos para 31% e 23%, respectivamente, e 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

RELIGIÃO

O levantamento da Quaest também categorizou as perguntas no campo da religião. Para isso, foram consideradas três divisões:

Católica (margem de erro de 5 pontos percentuais) Evangélica (margem de erro de 6 pontos percentuais) Outras/Não tem religião (margem de erro de 7 pontos percentuais)

No primeiro grupo, 45% disseram ter preferência por um político aliado do Lula e 32% para uma posição independente. Ainda entre os católicos, um prefeito ligado a Bolsonaro foi apontado por 19%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Entre os evangélicos, 36% disseram que preferem um prefeito independente, enquanto 35% apontaram que gostariam de um aliado do Bolsonaro. Por sua vez, a ligação política com Lula é apontada como preferência de 25% dos entrevistados dentro desse grupo.

No último eixo, numericamente, as maiores taxas de resposta foram das opções “Aliado do Lula” e “Independente”, com 43% e 40%, respectivamente. A aliança com Bolsonaro foi a preferida de 15% dos entrevistados. Ainda nesse núcleo, 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.