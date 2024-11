Operação da PF investiga esquema de 'caixa 2' em eleições de Caucaia que movimentou R$ 5 milhões

A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão referentes a inquérito policial que apura financiamento ilegal — popularmente chamado de "caixa 2" — em benefício de candidaturas aos cargos de deputado federal em 2022 e vereadores de Caucaia nas eleições municipais de 2024. A operação, intitulada Peixe, cumpriu mandados expedidos pela 93ª Zona Eleitoral, em Fortaleza, nesta sexta-feira (1º).

Para formalizar o esquema, foram utilizadas contas de empresas contratadas pela Município — empreendimentos de fachada e de “laranjas” — para movimentar mais de R$ 5 milhões. As quantias, conforme a PF, foram levantadas em espécie nas vésperas das duas eleições.

Veja também PontoPoder Caucaia: Naumi critica atual gestão, promete auditoria em secretarias e sinaliza espaço para aliados PontoPoder Quais os impactos da vitória de Naumi Amorim à Prefeitura de Caucaia

Segundo a PF, os valores eram usados supostamente para compra de apoio político e gastos não contabilizados oficialmente nas campanhas.

Penalização por crimes

Caso a apuração da PF confirme as práticas ilícitas, os envolvidos podem ser autuados com base na lei das Organizações Criminosas (Art.2º da Lei 12.850/2013), lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98) e crimes previstos no Código Eleitoral (Art.299 e/ou Art. 350).

As penas máximas variam de cinco a 10 anos, além de outros efeitos, a exemplo da inelegibilidade do candidato e, ainda, cassação do registro ou do diploma dos eleitos.

Não foram divulgados nomes dos alvos.

Ao todo, 51 policiais federais participaram da operação, cujo nome foi inspirado na poesia “O Peixe”, de Patativa do Assaré.