Quais os impactos da vitória de Naumi Amorim à Prefeitura de Caucaia

O resultado das urnas no segundo turno em Caucaia traz de volta forças políticas que estavam afastadas dos holofotes para o comando do Município. Derrotado na disputa pela reeleição em 2020, Naumi Amorim (PSD) foi eleito para governar a segunda cidade mais populosa do Ceará pelos próximos quatro anos, com a preferência de 60,40% do eleitorado e a promessa de dar sequência a "projetos interrompidos" pela gestão de Vitor Valim (PSB) — que encerra em dezembro deste ano.

A votação expressiva demonstra a relevância de Naumi na articulação política de Caucaia, com sua vitória contribuindo para fortalecer nomes de aliados, inclusive dando sobrevida a alguns deles. É como avaliam especialistas ouvidos pela reportagem.

Veja também PontoPoder Caucaia: Naumi critica atual gestão, promete auditoria em secretarias e sinaliza espaço para aliados PontoPoder ‘Eu era desconhecido do eleitorado’ diz Catanho após vitória de Naumi em Caucaia

Com 109.835 votos, o candidato do PSD derrotou o postulante do grupo governista, Waldemir Catanho (PT), no segundo turno. Os dois detinham as maiores coligações e apoio de lideranças do município. Todavia, era Naumi quem congregava a maior quantidade de alianças locais. Junto à sua candidatura, estavam: o vice-prefeito Deuzinho Filho; o presidente da Câmara Municipal, Tanilo Menezes (MDB); e os candidatos derrotados no primeiro turno, Emília Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL). Estes dois últimos aderiram após não avançarem a primeira etapa da disputa.

Cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cleyton Monte avalia que Naumi Amorim conquistou a vitória sem prometer "nada muito diferente daquilo que ele produziu enquanto prefeito", mostrando que a população tinha memórias positivas da sua gestão.

Em entrevista à TV Verdes Mares nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito voltou a ressaltar a retomada de investimentos. A saúde deve ser a prioridade máxima de sua nova gestão.

"Nos quatro anos em que fui prefeito, o que eu mais me dediquei foi à saúde. Dediquei 100% do IPTU à saúde e vou fazer de novo agora", ressaltou Naumi Amorim.

Fortalecimento de aliados

Para a socióloga e cientista política Paula Vieira, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem), da Universidade Federal do Ceará (UFC), a volta de Naumi à Prefeitura de Caucaia após quatro anos simboliza o reaparecimento, também, das forças políticas aliadas a ele.

Legenda: Vitória de Naumi em Caucaia deve fortalecer também nomes que estiveram na campanha com ele Foto: Kid Júnior

"A Caucaia é uma cidade grande, bem desenvolvida e que ainda tem muito espaço para crescimento, para desenvolvimento socioeconômico. Ela tem uma grande participação na economia do Estado, então, é extremamente estratégica politicamente. Naumi ficou esses quatro anos fora e agora retoma a prefeitura e esse projeto que ele já tinha dado início. E consegue reforçar, trazer novamente as forças políticas dele para a cidade. Talvez já pensando em como será futuramente, em quem vai suceder" Paula Vieira Cientista política e pesquisadora do Lepem

Cleyton Monte avalia, ainda, que outra figura deve voltar a ter destaque na gestão de Naumi. Trata-se da esposa dele, Érika Amorim (PSD), que já foi deputada estadual entre 2018 e 2022 e candidata ao Senado em 2022. O cientista político avalia que, com uma forte atuação voltada para a assistência social e primeira infância, ela deve assumir projetos ligados ao tema enquanto estiver como primeira-dama e mirar, novamente, na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2026.

Veja também PontoPoder Quem é Naumi Amorim, novo prefeito eleito de Caucaia PontoPoder Quem é Érika Amorim, nova primeira-dama de Caucaia PontoPoder Quem é Priscila Menezes, nova vice-prefeita de Caucaia

"Eu penso que ela tem bagagem, trajetória e projetos nessa área, eu acredito que ela vá assumir essa área da gestão municipal (assistência social) e já se colocando como candidata do grupo a deputada estadual daqui a dois", analisa.

Nos bastidores, no entanto, Érika admite tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Relação com o Governo

Monte acrescenta, ainda, que Naumi não deverá enfrentar dificuldade para se aproximar do Governo do Estado quando assumir a gestão de Caucaia, uma vez que seu partido integrar o "tripé" da base aliada do PT no Ceará. Com o resultado da eleição de 2024, essa relação ficou ainda mais estreita, uma vez que a legenda detém a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar.

"O PSD ganhou um papel central na base aliada, pelo número de vereadores eleitos, prefeitos, peso dos deputados federais no Interior do Estado. Em Fortaleza, também será um dos grandes partidos da base aliada. PT, PSB e PSD: esse vai ser o trio que vai ditar os rumos do Governo Elmano na sua segunda metade" Cleyton Monte Cientista político e pesquisador do Lepem

Quando foi prefeito de Caucaia entre 2016 e 2020, Naumi era um dos prefeitos que compunha a base governista do Estado.

Fortalecimento do PSD

O retorno de Naumi Amorim ao comando de Caucaia representa também uma vitória importante para o Partido Social Democrático (PSD), conforme avaliam os cientistas.

A nível nacional, a legenda foi a que mais conquistou prefeituras, totalizando 887 cidades, sendo cinco capitais — Rio de Janeiro, com Eduardo Paes; Belo Horizonte, com Fuad Noman; Curitiba, com Eduardo Pimentel; Florianópolis, com Topázio Neto; e São Luís, com Eduardo Braide. No Ceará, o PSD alçou cabeças de chapas em 16 municípios nestas eleições — o terceiro em número de prefeitos eleitos, ficando atrás apenas do PT, que fez 46 gestores, e do PSB, que emplacou 65 mandatários municipais.

A socióloga e cientista política Paula Vieira frisa os ganhos da vitória em Caucaia também para todo o grupo político aliado ao ex-vice-governador Domingos Filho, atual presidente do PSD no Ceará.

"O Domingos Filho sai muito vitorioso dessa eleição aqui no Estado. A filha dele [Gabriella Aguiar] está como vice-prefeita [de Fortaleza], tem a vitória do Naumi em Caucaia", enfatiza.

Além disso, a cientista política ressalta que, embora tenham sido adversários em Caucaia, o partido faz parte da base aliada ao PT no Estado e na Capital.

"Caucaia mantém esse grupo como forte, o PSD como forte no Ceará. (...) Está forte porque ele tem muitas prefeituras, ganhou Caucaia, está na base de Fortaleza e tem cidades, também, estratégicas para o partido", conclui a especialista.

Cidades o PSD conquistou a prefeitura em 2024

Barroquinha: Jaime Veras Silva Filho

Caucaia: Naumi Gomes de Amorim

Frecheirinha: Francisco Mesquita Portela

Guaraciaba do Norte: Jocé Cefas Pontes Melo

Ibaretama: Eliria Maria Freitas de Queiroz

Icapuí: Francisco Kleiton Pereira

Ipaumirim: Wilson Alves de Freitas

Lavras da Mangabeira: Ronaldo Pedrosa Lima

Moraújo: Ruan Victor Araújo de Oliveira Lima

Orós: Simão Pedro Alves Pequeno

Quiterianópolis: Juliana Monteiro Abreu

Quixadá: Ricardo José Araújo Silveira

São João do Jaguaribe: Raimundo César Morais Maia

Solonópole: José Webston Nogueira Pinheiro

Tauá: Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar

Umari: Alex Sandro Rufino Ferreira

Base na Câmara

O ex-gestor deve iniciar o novo mandato com a maior parte da nova legislatura da Câmara Municipal na sua base aliada. Cleyton Monte explica que isso se deve à própria articulação de Naumi para atrair nomes importantes em prol de sua candidatura.

Ele conseguiu retirar o presidente da Casa, vereador Tanilo Menezes, da base de Vitor Valim para tê-lo como um dos principais aliados, o contemplando na sua chapa. A vice-prefeita eleita, Priscila Menezes (MDB), é filha de Tanilo.

O atual chefe do Poder Legislativo Municipal, inclusive, contabiliza cerca de 16 dos 23 vereadores eleitos na base de Naumi a partir de 2025. Tanilo é um deles.