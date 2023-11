'O Evandro já era para estar no PT há mais tempo', defende Conin, presidente do PT Ceará

Em entrevista à Live Ponto Poder nesta quinta-feira (23), o presidente do PT Ceará, Antônio Filho (Conin), revelou que o desejo de ter o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT) como correligionário não é de hoje. Ele lembrou que o convite de filiação foi feito ainda na janela partidária de 2022: "Eu até dizia para ele que já era para ele estar no PT há mais tempo".

"Naquele momento, eu já dizia para o Evandro: 'talvez seja o caso de você vir para o PT, vai que lá na frente a gente precise de ter nomes, vai que essa aliança (com o PDT) não se mantenha e a gente precise ter nomes para escolher, se for o caso, o candidato a governador'. Ele riu, não respondeu, mas se tivesse se filiado ao PT naquele tempo, talvez fosse uma das opções que a gente tivesse considerado quando nos deparamos com a necessidade de escolher o candidato a governador", completou o dirigente.

Veja também

Na janela de 2022, o PT ganhou alguns deputados estaduais, como Nizo Costa, Julio César Filho e Augusta Brito – hoje senadora. No fim, o candidato ao Governo foi Elmano, que venceu as eleições.

A declaração ocorre em um momento de sondagem sobre o novo destino partidário não só de Evandro, mas de cerca de 15 deputados e 43 prefeitos do PDT, além do senador Cid Gomes. Todos eles estão de saída do partido após mais de um ano de crise e devem definir sobre as novas filiações até o fim do ano.

"Eu diria que o Evandro é o 10º deputado da nossa bancada, que é da federação (PT, PV, PCdoB), nós temos oito deputados, temos o Alysson (Aguiar) do PCdoB, mas a gente sempre conversa, dialoga, aconselha-se com o Evandro em matéria de encaminhamentos na Assembleia Legislativa. Então teria, da nossa parte, nenhuma dificuldade de acolher o Evandro no PT", acrescentou Conin.

Impasse

Mesmo com o aval da direção estadual do PDT para se desfiliar sem perder o mandato, Evandro Leitão e os outros colegas ainda devem aguardar decisão da Justiça. A Executiva Nacional, liderada pelo deputado federal André Figueiredo, busca barrar essas perdas.

Ainda que o rito seja concluído de forma satisfatória para Evandro, a entrada no PT pode enfrentar outro obstáculo: a resistência do grupo ligado à ex-prefeita e atual deputada federal Luizianne Lins, que é pré-candidata ao Executivo fortalezense.

Nomes fortes no PT, como Camilo Santana, não esconde a pretensão de tê-lo como candidato, mas a investida ainda deve enfrentar muitos entraves.

De toda forma, Conin insiste que o partido está de braços abertos para receber o presidente da Assembleia Legislativa e que vai aguardar a conclusão dos processos judiciais e a vontade de Evandro.

"Ele chegando ao PT passa a exercer todos os direitos do filiado ao PT, inclusive de se colocar como pré-candidato na cidade em que ele está filiado, como é o caso de Fortaleza. E eu sou da opinião que quantos mais nomes, melhor", disse o dirigente, em referência não só a Luizianne, como também a Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, apontados como pré-candidatos por Elmano.

Conin revela que também pediu que Augusta e o secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana, transferissem o domicílio eleitoral para Fortaleza.