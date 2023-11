Presidente do PT Ceará: 'Cid querendo e decidindo, evidente que vai ser muito bem acolhido no PT'

De saída do PDT Ceará, o senador Cid Gomes acumula convites para se filiar a outras siglas no Estado. Contudo, é do PT que parte a maioria dos convites públicos. Depois do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Lula (PT), foi a vez do presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, oferecer o tapete vermelho para receber o parlamentar na legenda.

Em entrevista aos editores e colunistas de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes, o dirigente reforçou a proposta, que definiu como “mais que um convite, um reconhecimento da parceria e do pioneirismo de Cid na aliança com a esquerda”.

Antônio Filho, o Conin Presidente do PT Ceará “O Cid querendo e decidindo, evidente que vai ser muito bem acolhido no PT, lógico que é uma decisão dele, fizemos esse gesto e vamos respeitar o momento, dar a tranquilidade para ele, junto com o grupo, fazer a reflexão sobre o melhor destino”

O petista relembrou que ainda em Sobral, quando comandou o Executivo da Cidade, Cid montou uma chapa com o PT. O hoje pedetista refez a parceria para chegar ao Governo do Ceará e, paralelamente, apoiou um petista para a Prefeitura de Sobral (Veveu Arruda). Conin também destacou a indicação de Cid para que Camilo Santana o sucedesse no Executivo do Estado.

A porteira do PT

Na entrevista, o presidente do PT Ceará também comentou sobre uma declaração recente do deputado federal José Guimarães (PT).

Em resposta ao convite anunciado por Camilo — e enviado por Lula — para que Cid se filie ao Partido dos Trabalhadores, Guimarães reagiu:

"Não é simples assim trazer dez deputados... Vamos discutir sem preconceito, porém no seu devido lugar. O PT não é uma porteira aberta para entrar quem quer não", disse.

Para Conin, não é bem assim.

“Para tudo na vida, sobretudo na política, bom senso é uma boa medida. (O PT) nem é uma porteira escancarada, nem é uma porteira fechada a sete chaves. Estamos abertos para acolher, filiar, inclusive prefeitos e prefeitas para o PT. Recebemos as manifestações de interesse e, a partir daí, vamos conhecer o trabalho”, concluiu.

Entrevista completa