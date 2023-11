Elmano diz que Cid seria 'bem-vindo' ao PT e defende senador: 'Está dando lição a alguns'

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta segunda-feira (20), que o senador Cid Gomes (PDT) "será muito bem-vindo" ao PT. Ele ressaltou a "identidade" com o ex-governador cearense e ressaltou que está "dando continuidade, no Ceará, a um projeto iniciado pelo senador Cid".

De saída do PDT, Cid tem evitado falar sobre o destino partidário do grupo político que lidera, mesmo após anúncio de desfiliação de 43 prefeitos e a concessão de cartas de anuência a 20 parlamentares e suplentes.

A possibilidade de ida do senador para o PT ganhou força após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), dizer que o presidente Lula (PT) pediu para fazer o convite ao senador cearense. "Eu estive com o presidente Lula essa semana e ele me pediu para fazer o convite ao senador Cid. As portas do partido estão abertas caso ele queira se filiar ao PT", disse na última sexta-feira.

Elmano de Freitas reforçou o convite. "Da minha parte, tem muita admiração, muito respeito e, como filiado do PT, teria muito orgulho de tê-lo nas fileiras do partido que faço parte", disse. As declarações foram feitas durante a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do Ceará.

O governador aproveitou para repercutir também as falas do líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), sobre eventual filiação de Cid. "O PT tem seus ritos de funcionamento", disse o deputado.

"Todo partido tem rito. Ter rito faz parte da legislação e da legalidade brasileira", minimizou Elmano.

'Está dando lição a alguns'

O governador cearense, no entanto, ressaltou que é momento de esperar pela decisão tanto de Cid como do grupo político que o senador lidera sobre qual partido deve acomodá-los.

"Nós percebemos que, como o senador Cid Gomes sempre fez, ele não está tomando uma decisão só da cabeça dele, ele está reunindo, ouvindo as pessoas, aqueles que fazem parte do grupo político que ele faz parte. Está atuando de forma coletiva, colegiada, como um líder deve fazer", destacou.

A conduta, segundo Elmano, é uma "lição a alguns". O senador Cid Gomes travou, nos últimos meses, uma queda de braço com o deputado federal André Figueiredo pela presidência do PDT Ceará.

Após definições da Executiva nacional do partido — comandada interinamente por Figueiredo — além de uma série de decisões judiciais, a ala liderada por Cid deve deixar o partido, apesar da última liminar concedida pela Justiça ter devolvido o comando do diretório estadual para o senador.

"Ele está dando lição a alguns sobre como deve fazer. Liderança não é quem manda nos outros, diz o que tem que fazer, liderança é quem ouve os que lidera para tomar uma decisão", disse Elmano, reforçando que Cid será "muito bem-vindo em qualquer partido da centro-esquerda".