PontoPoder Cafezinho: Os bastidores da debandada de 43 prefeitos do PDT Ceará

O episódio #112 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (17) repercute a debandada de 43 prefeitos do PDT Ceará menos de uma semana após o diretório da sigla no Estado conceder cerca de 20 cartas de anuência para parlamentares.

Na terça-feira (14), o grupo de mandatários que comandam prefeituras do Interior se reuniram com o senador Cid Gomes, presidente do PDT Ceará, e pressionaram pela desfiliação.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista Wagner Mendes, que recebeu os repórteres Igor Cavalcante e Alessandra Castro para comentar sobre os últimos fatos envolvendo o PDT Ceará.

