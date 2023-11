'O PT não é uma porteira aberta para entrar quem quer', diz Guimarães após convite de Camilo a Cid

O deputado federal José Guimarães (PT) reagiu ao convite do ministro Camilo Santana (PT) para o senador Cid Gomes (PDT) se filiar ao PT. Nesta sexta-feira (17), o ex-governador declarou que o presidente Lula pediu para que o convite fosse feito ao senador pedetista.

"Eu estive com o presidente Lula essa semana e ele me pediu para fazer o convite ao senador Cid. As portas do partido estão abertas caso ele queira se filiar ao PT", disse Camilo.

À coluna, Guimarães reagiu: "Não é simples assim trazer dez deputados... Vamos discutir sem preconceito, porém no seu devido lugar. O PT não é uma porteira aberta para entrar quem quer não", disse.

O líder do governo Lula na Câmara disse que não sabia dessa manifestação do presidente. Nem ele nem a deputada federal Gleisi Hoffmann, que preside o partido nacionalmente.

"Não tem essa discussão no PT, não foi formalizado nada no PT. É uma fala de um companheiro que é o Camilo. Não teve nenhum pedido de formalização até agora. Se tiver, nós vamos discutir. O PT tem seus ritos", declarou.

Fora do PDT

Em declaração ao Diário do Nordeste, na última terça-feira (14), o senador Cid disse que não se sente mais do PDT. Mais de 40 prefeitos desembarcaram do partido e agora aguardam indicação do senador para um futuro partidário.

