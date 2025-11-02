Diário do Nordeste
'O carro capotou várias vezes na pista', conta deputado Danilo Forte sobre acidente

De alta médica, o parlamentar aproveitou a oportunidade para a agradecer o atendimento recebido no hospital.

(Atualizado às 17:56)
PontoPoder
Fotogramas de vídeo do deputado Danilo Forte, vitima de um acidente automobilístico, após a alta.
Legenda: Danilo Forte tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde.
Foto: Reprodução / Instagram

O deputado federal Danilo Forte (União) publicou um vídeo em suas redes sociais, na tarde deste domingo (2), detalhando o acidente de carro que sofreu neste sábado (1º), na rodovia CE-375, num trecho do município de Acopiara, quando estava a caminho de uma agenda na cidade de Jucás, na região Centro-Sul do Ceará.

De alta médica, o parlamentar aproveitou a oportunidade para a agradecer o atendimento recebido no Hospital Regional de Iguatu (HRI).

Segundo Forte, este domingo, em que é celebrado o Dia de Finados, é de "muito sentimento, de muita saudade e de muita gratidão". A viagem para Jucás, ao que disse, foi uma exceção, porque, nos anos anteriores, ele ia até Tejuçuoca e Itapajé, locais em que seus pais estão sepultados.

Além do parlamentar, sua esposa, o motorista e um membro da sua equipe de comunicação estavam no veículo. "Lamentavelmente, sofremos esse acidente ontem à noite na estrada. Graças a Deus estamos bem", iniciou o político na gravação. "Está aqui a Fernanda, estou aqui eu. O Carlos, o Vilberto, que é o nosso motorista, que vinha dirigindo... Está todo mundo bem", continuou. 

"Todo mundo vinha com cinto. E o cinto foi o que nos salvou, devido à agressividade, inclusive, do próprio evento. O carro vinha em uma curva, no declive, não tinha sinalização, e o carro capotou várias vezes em cima da própria pista", detalhou ele.

"E agradecer, principalmente, a todos que fazem o Hospital Regional de Iguatu", falou, mencionando membros da equipe médica que o atendeu.

Danilo Forte tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde, descrevendo o resultado dos exames de imagem. "Fizemos a tomografia e, graças a Deus, não houve nenhuma fratura, nenhuma sequela, com relação ao acidente em si", explicou.

Por fim, o congressista se dirigiu aos amigos e familiares que "se manifestaram", também agradecendo pelas mensagens enviadas para ele e os envolvidos no acidente.

No sábado, quando deu entrada no Hospital Regional de Iguatu, Danilo chegou a gravar outro vídeo. Ele contou que havia sido submetido a exames, estava com dor de cabeça e escoriações. 

Na mesma publicação, ele afirmou que acionou a Polícia Rodoviária para poder sinalizar o local do acidente. Entretanto, pelo que disse Danilo Forte, a corporação informou que não poderia atender a ocorrência porque o veículo disponível estaria "sem óleo".

Neste domingo, ao ser indagada, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou o problema em uma das viaturas do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), porém alegou que a demanda foi atendida. 

"Durante o acionamento, a viatura do Posto de Fiscalização Física (PFF) de Iguatu apresentou problemas mecânicos. Imediatamente, foi mobilizada uma equipe de um posto próximo, que seguiu para o local. Antes da chegada do BPRE, uma viatura do 9º Batalhão prestou os primeiros atendimentos e auxiliou as vítimas", destacou a PMCE por meio de nota.

A corporação detalhou como se deu a ação. "No local, o veículo havia capotado e as vítimas sofreram escoriações leves. Os policiais do BPRE resguardaram a área, controlaram o tráfego e realizaram os procedimentos de praxe, incluindo o registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT)", discorreu outro trecho.

"A frota do BPRE encontra-se em operação, e eventuais situações pontuais de manutenção são prontamente solucionadas para garantir a continuidade dos atendimentos em todo o Estado. O posto da PRE em Iguatu tem área de cobertura que inclui rodovias estaduais na região Centro-Sul, atendendo, entre outros, os municípios de Iguatu, Acopiara e Quixelô", finalizou.

