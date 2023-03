Nomeado secretário, Oriel Filho entra de licença e dá lugar a Antônio Granja na Alece

Indicado secretário da Pesca e Agricultura do Governo Elmano de Freitas (PT), o deputado estadual Oriel Nunes Filho (PDT) pediu licença do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira (1°). No lugar, quem assume é o veterano Antônio Granja (PDT).

Ex-suplente, Oriel virou titular na Alece quando foi eleito deputado estadual para a legislatura 2023-2026, em outubro do ano passado.

Fisioterapeuta e agropecuarista, foi chefe de Gabinete da Regional V, da Prefeitura de Fortaleza.

Mais um mandato

Dessa forma, o deputado estadual Antônio Granja inicia o sétimo mandato na Assembleia Legislativa. Experiente, o pedetista já foi presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) em três oportunidades.

Granja também já ocupou o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora.

