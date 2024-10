Mulheres, jovens e estreantes: quem foram os prefeitos eleitos com a maior vantagem no Ceará

Diferente da situação de municípios nos quais a corrida eleitoral foi acirrada ou segue para o segundo turno, 18 prefeitos eleitos no interior do Ceará vivenciaram uma disputa folgada, pelo menos do ponto de vista da votação que conquistaram. Isso, porque essa foi a quantidade de candidatos que alcançaram percentuais de votos válidos acima de 80%.

Entre os postulantes que tinham pelo menos um concorrente, Amaro Pereira (PT) conquistou o maior percentual e foi reeleito em Ipaporanga, no Sertão de Crateús, com 91,96% dos votos válidos. O prefeito enfrentou uma disputa bem mais tranquila do que na eleição passada, em 2020, quando conseguiu o primeiro mandato com 58,44%.

Além do político ipaporanguense, outro concorrente no interior do Ceará superou a marca de 90% dos votos válidos. Trata-se de Régis Carneiro (PSB), prefeito reeleito em Boa Viagem, no Sertão de Canindé. Ele conseguiu avançar sob o percentual conquistado na última eleição municipal, na qual ele venceu com 61,05%.

PREFEITAS REELEITAS

A relação das maiores vantagens inclui, ainda, duas mulheres. Em Paraipaba, no litoral oeste do Ceará, Ariana Aquino (Republicanos) recebeu 89,82% dos votos, conquistando mais um mandato à frente do município. Na disputa pelo primeiro mandato, em 2020, ela tinha sido eleita com 59,15%.

Giordanna Mano (PRD) é a outra prefeita a conquistar uma das maiores vantagens no Ceará. A política foi reeleita em Nova Russas, no Sertão de Crateús, com 83,53% dos votos válidos, percentual bem acima dos 54,95% conquistados há quatro anos.

MAIS JOVENS

Um dos candidatos chama atenção por estar abaixo da casa dos 30 anos. Este é Rômulo Noronha (Solidariedade), de 29, prefeito reeleito em Parambú, no Sertão dos Inhamuns, com 80,65% dos votos válidos. O político conseguiu superar a marca já expressiva da eleição passada, na qual obteve 70,42% da votação.

O jovem prefeito Kennedy Aquino (PT) ocupa a segunda posição entre os que têm menos idade. Aos 30 anos, o político conseguiu a reeleição em Uruoca com mais de 85%, marca superior aos 62,74% alcançados em 2020. Já Amaro Pereira, de 34 anos, fecha o pódio dos mais jovens que ultrapassaram a barreira dos 80% nas urnas.

Por outro lado, o candidato mais velho vem de Itatira, no Sertão de Canindé. Aos 66 anos, Zé Dival (PP) foi reeleito com 80,98%. O experiente político segue para o seu quarto mandato à frente do município – os dois primeiros foram entre 2004 e 2012.

ESTREANTE

Dos prefeitos que atingiram mais de 80% no Ceará e tinham algum concorrente, Zé de Moacir (PT) se destaca por conseguir seu primeiro quadriênio à frente da Prefeitura de Pereiro, na região do Vale do Jaguaribe. Com o índice de 80,19% dos votos válidos, o político foi apoiado pelo atual prefeito da cidade, Neto Estevam (PT), que cumpre, atualmente, seu segundo mandato.

O único outro candidato da lista que não concorreu à reeleição foi Dr. Junior (PRD). Com 80,96% dos votos, ele venceu a disputa em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, com o apoio do atual prefeito da cidade, Acilon Gonçalves. Entretanto, ele não é estreante no cargo, pois já governou o município entre 2013 e 2016.

QUANDO O ADVERSÁRIO É VOCÊ MESMO

Legenda: Elenilson Queijeiro (PSB) e Raimundo Cesar (PSD) foram candidatos únicos a prefeito nas cidades de Mucambo e São João do Jaguaribe, respectivamente Foto: Reprodução/Redes sociais

Por sua vez, o município de Mucambo, na Região Norte, registrou um estreante nas eleições, mas ele foi o único candidato da disputa. Trata-se de Elenilson Queijeiro (PSB), eleito com 100% dos votos válidos – os 1.221 votos nulos e os 2.019 em branco não entram na contabilização.

Queijeiro foi apoiado pelo atual mandatário da cidade, Francisco Aguiar (PSB), conhecido como Canarinho, político que está concluindo o seu segundo mandato consecutivo.

São João do Jaguaribe também contou com candidatura única, o que levou Raimundo Cesar (PSD) a ser reeleito com 100% dos votos válidos – contagem que não considera os 267 votos nulos e os 228 em branco.

Como mostra a reportagem do Diário do Nordeste, a cidade do Vale do Jaguaribe registra outro fato curioso: a disputa pelas nove vagas na Câmara Municipal envolvia apenas 10 postulantes – todos eles filiados ao PSD, mesmo partido do prefeito.

CONFIRA OS PREFEITOS ELEITOS NO CEARÁ COM MAIS DE 80%:

Mucambo - Elenilson Queijeiro (PSB) - 100%* - 57 anos São João Do Jaguaribe - Raimundo Cesar (PSD) - 100%* - 51 anos (reeleição) Ipaporanga - Amaro Pereira (PT) - 91,96% - 34 anos (reeleição) Boa Viagem - Regis Carneiro (PSB) - 90,42% - 50 anos (reeleição) Paraipaba - Ariana Aquino (Republicanos) - 89,82% - 41 anos (reeleição) Croatá - Ronilson Oliveira (PT) - 87,65% - 43 anos (reeleição) Aquiraz - Dr Bruno Gonçalves (PRD) - 85,79% - 40 anos (reeleição) Uruoca - Kennedy Aquino (PT) - 85,03% - 30 anos (reeleição) Russas - Sávio (PSB) - 84,69% - 50 anos (reeleição) Nova Russas - Giordanna Mano (PRD) - 83,53% - 39 anos (reeleição) Assaré - Liborio (Psb) - 83,34% - 47 anos (reeleição) Antonina Do Norte - Antonio Filho (PDT) - 82,29% - 54 anos (reeleição) Alto Santo - Joeni (PP) - 81,83% - 56 anos (reeleição) Lavras da Mangabeira - Ronaldo Da Madeireira (PSD) - 81,43% - 39 anos (reeleição) Itatira - Zé Dival (PP) - 80,98% - 66 anos (reeleição) Eusébio - Dr. Junior (PRD) - 80,96% - 41 anos Parambú - Rômulo Noronha (Solidariedade) - 80,65% - 29 anos (reeleição) Pereiro - Zé de Moacir (PT) - 80,19% - 51 anos

*Candidato único