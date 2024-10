Elmano promete manter ‘relação institucional’ com prefeitos eleitos pela oposição no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a relação que terá com candidatos eleitos pela oposição, como Glêdson Bezerra (Podemos), em Juazeiro do Norte, e Oscar Rodrigues (União), em Sobral. O petista prometeu que manterá uma relação “institucional” com os mandatários.

“(Será uma) relação absolutamente institucional. Quando tivermos toda a definição das eleições, nós iremos, como fiz em 2023, nos reunir com os 184 prefeitos e prefeitas do Ceará. Vou me reunir porque eu sou governador de todos os cearenses, independente de quem é o prefeito, esse é o meu dever institucional como governador”, disse.

O governador ponderou, no entanto, que também assume “papel de militante político” e reforçou seu apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza.

“Tenho os meus candidatos, vou fazer campanha para eles, mas eu respeito a decisão do povo do Ceará e ele (o povo) tem todo o direito de escolher o seu prefeito e a sua prefeita. A mim, cabe respeitar” Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Dois aliados de primeira ordem do governador ainda disputam o segundo turno do pleito. Na capital, Evandro enfrenta André Fernandes (PL). O candidato do PL conseguiu 562.305 votos (40,20%) enquanto o petista somou 480.174 votos (34,33%).

A disputa também terá segunda etapa em Caucaia, onde Naumi Amorim (PSD) obteve 74.146 (38,42%) votos, enquanto Waldemir Catanho (PT) ficou com 47.617 (24,67%). A disputa para definir quem ia ao segundo turno com Naumi foi bastante acirrada e a diferença entre Catanho e Emília Pessoa (PSDB), que ficou em 3º lugar, foi de apenas 8 votos.