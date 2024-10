Eleição em Fortaleza aponta avanço da direita com André no 2º turno e vereadoras campeãs de votos

O resultado das Eleições 2024 aponta o avanço da direita em Fortaleza. Expoente do espectro político, André Fernandes (PL) desponta como nova liderança ao chegar ao 2º turno da corrida pelo comando da Prefeitura de Fortaleza na primeira colocação.

O desempenho de Fernandes ganha maior peso ao considerar que ele é estreante em disputas majoritárias e formou chapa pura ao lado da advogada Alcyvania Pinheiro (PL). Embora tenha sido eleito deputado federal e estadual como o mais votado no Ceará, em 2022 e 2018, respectivamente, o resultado deste ano mostra que o parlamentar aglutinou apoiadores para além do bolsonarismo.

Com André, a direita somou mais de 52% dos votos válidos para prefeito entre os eleitores fortalezenses, considerando os percentuais de Capitão Wagner (União Brasil), com 11,40%, e Eduardo Girão (Novo), com 1,06%. Ao todo, o campo político obteve mais de 736 mil votos.

Para Monalisa Torres, professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), independente do resultado do segundo turno, André é o nome que sai mais vitorioso.

“Não só porque ele se coloca como uma liderança, é um novo nome na direita que conseguiu agregar muitos nomes, muitos segmentos, que tirou a votação expressiva que tirou e para além do eleitor que a gente já sabia que era dele, que era o eleitor bolsonarista. Então, ele conseguiu furar a bolha e mostrar que a direita não é só [Capitão] Wagner” Monalisa Torres Professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Essa posição pode ajudá-lo a agregar o apoio de Capitão Wagner, avalia a pesquisadora, principalmente se o ex-deputado estiver pensando em outras disputas eleitorais. “Na possibilidade do André ganhar essa eleição, que eu acho uma possibilidade muito viável, estar junto do André vai fortalecê-lo como alguma liderança, pensando no futuro mesmo, projeto a longo prazo aí de continuar concorrendo”, ressalta.

DIREITA NA CÂMARA

A eleição expressiva de duas vereadoras do partido do ex-presidente Bolsonaro também indica a consolidação da direita na Capital cearense. Priscila Costa (PL) foi a mais votada para mais um mandato na Câmara, com mais de 36 mil votos. Já Bella Carmelo (PL) figura na terceira colocação, ao conseguir superar o índice de 28 mil votos.

Professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Emanuel Freitas analisa que Fortaleza tinha uma marca de “rebeldia”, que foi interpretada como de esquerda durante muito tempo, mas que essa disposição agora deu uma guinada à direita. Para ele, os desempenhos de Costa e Carmelo reforçam isso.