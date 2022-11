Mulheres eleitas foram as que mais receberam recurso de campanha

As três mulheres eleitas para ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados pelo Ceará estão na lista de 10 parlamentares que mais receberam recursos de campanha. Dayany do Capitão (União), Fernanda Pessoa (União) e Luizianne Lins (PT) gastaram mais de R$ 2 milhões na disputa.

No caso das duas parlamentares eleitas pelo União Brasil, elas estão entre os cinco deputados que mais investiram na campanha.

Atrás de Inácio Arruda (PCdoB), Eunício Oliveira (MDB) e Danilo Forte (União), Dayany aparece com R$ 2,8 milhões recebidos do partido. Ao todo, a candidata somou 54,5 mil votos. Conforme mostrou o Diário do Nordeste na última quarta-feira (16), a deputada federal eleita foi a que teve os gastos mais altos, proporcionalmente, por cada voto que recebeu, chegando a R$ 53,1.

Segundo a futura parlamentar informou em nota enviada ao Diário do Nordeste, o montante que recebeu do partido para contratar serviços na campanha deve-se ao fato de ela ser “mulher e negra”.

Dayany, que é esposa do deputado federal Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, disse ainda que, na pré-campanha, foi diagnosticada com endometriose e precisou ser submetida a uma cirurgia.

“Em decorrência da recuperação lenta e delicada, tive de ficar 60 dias de repouso e impossibilitada de fazer campanha na rua. Sem dúvidas, isso atrapalhou muito o meu desempenho e a votação foi abaixo das expectativas”, justificou.

Legenda: Fernanda Pessoa conseguiu garantir uma vaga na Câmara dos Deputados Foto: Divulgação

Gastos de campanha

Com maior votação que a correligionária, Fernanda Pessoa foi eleita somando 121,4 mil votos. A atual deputada estadual e futura parlamentar federal gastou R$ 2,9 milhões.

Legenda: Luizianne foi reeleita deputada federal Foto: Divulgação

Veterana na Câmara dos Deputados, Luizianne Lins gastou R$ 2,3 milhões durante a campanha. A petista obteve 182,2 mil votos e garantiu a reeleição.

