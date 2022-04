Morre músico Fábio Scattone, primeiro baterista da banda Ira! e marido de Patrícia Saboya

Morreu, na tarde dessa sexta-feira (15), o músico Fábio Scattone, marido da ex-senadora do Ceará Patrícia Saboya. Fábio foi o primeiro baterista da banda paulista Ira!, e lutava contra um câncer há dois anos.

O músico é natural de São Paulo, mas vivia em Fortaleza, onde será cremado, segundo informou a família.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), do qual Patrícia é conselheira, atualmente, publicou nota lamentando a partida do músico.

No Twitter, o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), também se manifestou em solidariedade à ex-senadora.

“À amiga Patrícia Saboya, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, toda minha solidariedade pelo falecimento de seu companheiro, Fábio Scattone. Que Deus conforte família e amigos”, disse o prefeito.

O atual vocalista do grupo Ira!, Nasi, também se manifestou sobre a partida de Scattone. “Descanse em paz, Fábio, primeiro baterista do Ira!”, declarou o cantor.