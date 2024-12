Moraes permite que Bolsonaro também vá à missa de 7º dia da mãe de Valdemar Costa Neto em SP

Depois de liberar Jair Bolsonaro (PL) para participar do velório da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta quarta-feira (4), permitir que o ex-presidente esteja presente, também, na missa de 7º dia da mulher.

Embora tenha sido autorizado a ir para o sepultamento, Bolsonaro não compareceu à cerimônia, alegando que não tinha tempo para se deslocar de Brasília a Mogi das Cruzes, em São Paulo. Para representá-lo, ele enviou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A missa de sétimo dia pelo falecimento da mãe de Valdemar Costa Neto está prevista para a próxima segunda-feira (9). A autorização foi solicitada pela defesa de Bolsonaro.

Por que Bolsonaro precisa de autorização para ir à missa de sétimo dia da mãe de Costa Neto?

O pedido de autorização foi feito pela defesa de Bolsonaro ao STF porque o ex-presidente e Costa Neto não podem manter contato durante as investigações da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que apura o planejamento de um golpe de Estado em 2022.

Embora não tenha restrições para viajar pelo Brasil, Bolsonaro está com o passaporte retido e não pode sair do País. Isso deve fazer com que ele também não compareça à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro de 2025.

Quem era a mãe de Costa Neto?

Leila Caran Costa, mãe de Valdemar Costa Neto, morreu na madrugada dessa terça-feira (3), aos 99 anos. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Ela foi esposa do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Waldemar Costa Filho, e, portanto, ex-primeira-dama do município.