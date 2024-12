CPI das Bets convoca Virgínia e Felipe Prior para prestar depoimento

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que investiga sites de apostas aprovou, nesta terça-feira (3), a convocação da influenciadora Virgínia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior, segundo informações do g1.

Virgínia e Prior foram convocados como testemunhas, condição em que os obriga a dizer a verdade durante o depoimento. Por se tratar de uma convocação, ambos são obrigados a comparecer à comissão.

A influenciadora e o ex-BBB se juntam a outros artistas e celebridades já convocados pela comissão, também conhecida como "CPI das Bets". Entre eles estão os cantores Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Jojo Todynho, os influenciadores Deolane Bezerra, GKay e Felipe Neto, além do humorista Tirulipa.

Campanhas para casas de apostas

Segundo a relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), a convocação de Virginia se justifica pela "expressiva popularidade e relevância no mercado digital" e pelo envolvimento dela em campanhas de marketing para casas de apostas. Virginia acumula mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades", afirma a relatora.

Já a convocação de Prior ocorre em razão de reportagens que revelaram cláusulas do contrato do ex-BBB com uma empresa de apostas, segundo disse o senador Izalci Lucas (PL-DF), autor do requerimento.

"O arquiteto está usando sua visibilidade nas redes sociais para ganhar milhões de reais em jogos de azar, mas ao custo de um crescente prejuízo para muitos de seus seguidores. O contrato dele com a Betsat é bem direto: ele recebia 15% da receita perdida pelos novos apostadores”, afirma Izalci na justificativa da convocação.