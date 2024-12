Moraes autoriza transferência de dois 'kids pretos' presos por plano golpista para Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência de dois "kids pretos" — também chamados de "forças especiais" (FE) — para Brasília. A medida foi determinada nesta segunda-feira (2) para o general de brigada Mário Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra, ambos acusados de planejar um golpe de Estado.

"Autorizo a transferência do militar investigado para instalações do Comando Militar do Planalto para cumprimento da prisão preventiva determinada nestes autos, observadas as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), que têm por finalidade regular os procedimentos adotados em caso de prisão especial de militares que se encontram à disposição das Justiças Militar ou Comum", detalhou a decisão.

Veja também PontoPoder Militar integrante dos Kids Pretos que morou no Ceará será ouvido pela PF na próxima semana PontoPoder Integrante dos 'kids pretos' preso por plano para matar Lula, Alckmin e Moraes estudou no Ceará

Eles já tinham sido presos preventivamente no dia 19 de novembro e, conforme o g1, estavam no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. A dupla será transferida agora para o Comando Militar do Planalto, e poderão receber visitas das esposas e dos filhos.

Prisão de Mário Fernandes e Rodrigo Bezerra

Os agentes Mário Fernandes e Rodrigo Bezerra foram apontados pela Polícia Federal como supostos articuladores do plano golpista que envolvia a morte do presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em 2022. Eles foram detidos na Operação Contragolpe.

Veja também PontoPoder Romeu Aldigueri é eleito presidente da Alece; veja nova composição da Mesa Diretora PontoPoder Após voto em Evandro virar arma eleitoral, pai de André vota contra candidato único na Alece

A Polícia Federal detalhou que a organização criminosa utilizou elevado conhecimento técnico-militar para planejar as ações. Eles buscavam impedir a posse de Lula nas eleições de 2022, assim como restringir o exercício do Poder Judiciário.