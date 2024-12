Governador de Sergipe tira licença médica, mas é visto em jogo final da Libertadores

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), usou as redes sociais neste domingo (1º) para explicar por que foi flagrado assistindo à final da Copa Libertadores, dias depois de tirar licença médica. Ele havia anunciado, na última terça-feira (26), que sairia "uns dias" para garantir saúde "100% após uma pneumonia".

Mitidieri recebeu várias críticas após ser visto na arquibancada da final da competição, que ocorreu no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Na terça, ao tornar pública a licença, ele declarou que o Governo estadual seria conduzido pelo vice, Zezinho Sobral. "Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos", escreveu no X (antigo Twitter).

No entanto, torcedor do Botafogo, o governador assistiu ao título do clube em partida contra o Atlético-MG. Com a vitória, ele publicou uma imagem comemorativa e destacou "o tão sonhado título continental".

Contudo, após a repercussão negativa, Fábio fez uma nova postagem afirmando que a viagem teve cunho familiar e foi paga com recursos próprios.

"Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente", completou.

A assessoria do político ainda afirmou ao g1 que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa de Sergipe e ressaltou que "a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público".