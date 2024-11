Foto em protesto no Quartel General do Exército vaza e superintendente da PRF é afastada; entenda

Superintendente executiva da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Distrito Federal, Vanessa Martins Félix foi afastada do cargo nesta sexta-feira (29/11). O caso aconteceu após uma foto dela, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, viralizar.

A imagem seria de 2022, quando um grupo de apoiadores do então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PL) acampou no local, pedindo uma “intervenção militar” no país. As informações são do Metrópoles.

Veja também PontoPoder Denúncia ou não a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado será decidida por PGR no ano que vem PontoPoder Alexandre de Moraes autoriza ida de Anderson Torres ao velório da mãe

Na foto polêmica, Vanessa aparece segurando uma placa com os dizeres: “Nossa copa é no QG”, se referindo à Copa do Mundo que aconteceu em novembro de 2022.

Na legenda, a PRF escreve que a manifestação se trata de “arbitrariedades que estão ocorrendo no país” e usa a hashtag #supremoéopovo, em provocação às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

À época, a própria Vanessa publicou a fotos nas redes sociais. A imagem, porém, começou a circular nesta semana após políticos e militares serem indiciados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Duas exonerações

Consta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta duas exonerações de Vanessa, que também ocupava o cargo de superintendente substituta.

O caso foi levado para a Superintendência da PRF no DF, que apura a situação e analisa possíveis medidas a serem tomadas. Vanessa, agora, não ocupa nenhum cargo de confiança na corporação.

Em nota, a PRF informou que não comenta casos de natureza particular e esclareceu que as nomeações e dispensas de cargos são “de livre nomeação”. Confira o texto na íntegra abaixo:

A função de superintendente executiva é de livre nomeação e exoneração. Sua indicação, antes da respectiva nomeação, passa por análise técnica de viabilidade na corregedoria do órgão e também junto à Casa Civil, via Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – Sinc.

Por padrão, a Polícia Rodoviária Federal não comenta fatos de natureza particular de seus servidores. Atualmente, a policial citada não ocupa nenhuma função de confiança.