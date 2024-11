Após 12 anos como 1º vice-presidente, Adail Jr pode voltar ao posto na Câmara de Fortaleza

O vereador Adail Jr (PDT), reeleito para mais um mandato, foi convidado pelo grupo governista para compor a primeira vice-presidência na chapa para a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O parlamentar publicou nas redes sociais o anúncio e falou da expectativa de assumir o posto em uma nova oportunidade. Adail assumiu a 1ª vice-presidência em outros seis biênios, ou seja, por 12 anos, mas nunca teve a oportunidade de ser o titular do comando da Casa.

Pedetista, o vereador trabalhou pela reeleição do prefeito José Sarto (PDT). No entanto, com o resultado do primeiro turno, o parlamentar entrou na campanha de Evandro Leitão (PT), que escolheu o vereador Leo Couto (PSB) para encabeçar a chapa governista na eleição do Parlamento.

Adail já chegou a reivindicar a oportunidade de disputar a presidência, mas o grupo pedetista acabou optando por outros nomes nas gestões do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT).

