Moraes autoriza Bolsonaro a comparecer ao velório da mãe de Valdemar Costa Neto em SP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a comparecer ao velório da mãe de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A autorização foi necessária devido à proibição de contato entre Bolsonaro e Valdemar, imposta pelo ministro em virtude das investigações da Operação Tempus Veritatis.

Os dois são investigados no inquérito que apura o planejamento para um golpe de Estado em 2022. O ex-presidente está com o passaporte retido e está proibido de sair do país.

Leila Caram Costa morreu nesta terça-feira (3) aos 99 anos. O enterro será em Mogi das Cruzes (SP).

A defesa de Bolsonaro protocolou o pedido na manhã desta terça-feira (3). Na decisão, Moraes declarou: "Autorizo Jair Messias Bolsonaro a manter contato com o investigado Valdemar Costa Neto, nos citados velório e sepultamento que acontecerão, respectivamente, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e no Cemitério São Salvador, no município de Mogi das Cruzes/SP, na data de hoje, 3/12/2024".

O ministro ainda pontuou que não há nenhum impedimento para Bolsonaro se deslocar pelo país. "Ressalto que não há qualquer restrição à locomoção do investigado Jair Messias Bolsonaro, em território nacional, havendo, entretanto, a proibição de manter contato com os demais investigados, entre eles Valdemar Costa Neto", disse.