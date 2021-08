Ministro da Saúde faz passagem por Jericoacoara antes de cumprir agenda em Sobral

A caminho de agenda em Sobral, na Região Norte do Ceará, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou antes no município de Jijoca de Jericoacoara, nesta quarta-feira (11). O ministro irá participar da inauguração de novos serviços na Santa Casa de Misericórdia de Sobral nesta quinta-feira (12).

O avião do ministro pousou na cidade de Jijoca, onde foi recepcionado pelo deputado federal Domingos Neto (PSD), além do prefeito da cidade, Lindbergh Martins (PSD), e pela secretária municipal de saúde, Jaila Mororó.

As lideranças aproveitaram o momento para conversar sobre a situação sanitária no município. "Agradecemos pelos recursos que já estão enviando para Jericoacoara e pedimos para tentar fazer uma vacinação em massa na vila", detalhou Domingos Neto.

Visita de ministros ao Ceará

Queiroga é o primeiro dos ministros do governo federal que chega ao Ceará nesta semana. Acompanhado da secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, ele irá participar da solenidade de lançamento da pedra fundamental para construção das novas Unidades de Cuidado Intermediário Convencional e Canguru da Santa Casa.

Além disso, ele também deve visitar o Hospital do Coração de Sobral.

Na sexta-feira (13), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, acompanha a visita do presidente Jair Bolsonaro a Juazeiro do Norte. Na ocasião, eles participarão da cerimônia de entrega de moradias populares.

Já na última quinta-feira (5), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Caucaia para se reunir com prefeitos para tratar da resolução de pendências municipais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).