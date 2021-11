Ministro da Educação deve vir ao Ceará na véspera da prova do Enem

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve vir ao Ceará no próximo sábado, dia 20, na véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 21 e 28 de novembro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (17) pela assessoria do Ministério, mas, segundo a Pasta, a agenda da visita não está fechada.

Aliado do Governo Federal, o deputado Dr. Jaziel (PL), que esteve nesta quarta com o ministro, durante discussão na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, disse que a expectativa é de que ele venha a Fortaleza.

"O ministro está cumprindo algumas agendas. Ele vai a alguns estados da região Norte, Nordeste e Sudeste. Ele sai do Espírito Santo e vai até Fortaleza, onde ele faz uma visita ao campus da Universidade do Ceará, no Pici, e conclui uma visita à reitoria da Universidade Federal do Ceará", disse Dr. Jaziel.

Polêmicas

O ministro da Educação compareceu à reunião da Comissão de Educação no final da manhã desta quarta e negou interferência do Governo nas provas do Enem. Ainda assim, deputados da oposição reforçaram acusações de ingerência ideológica no exame.

A comissão discutia quatro requerimentos de convite ou convocação do ministro para explicar a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Enem terá a "cara do governo" e os pedidos de exoneração de funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep), responsável por elaborar e organizar o Enem.

O ministro, no entanto, surpreendeu os parlamentares na comissão, antes que os requerimentos fossem votados.

"O presidente da República disse que o Enem vai ser a cara do Governo. Que cara é essa? (...) O ministro chegou de surpresa e veio de forma debochada, disse que a cara do Governo é a competência e a honestidade. Queremos saber de fato se estão mexendo na prova do Inep por questões ideológicas. Para mim, a cara do governo são as 600 mil mortes, as pessoas passando fome por conta da polítia econômica e a negação à vacina", criticou o deputado Idilvan Alencar (PDT), que integra a Comissão.

Já o deputado Dr. Jaziel apoiou as suspeitas de remoção de questões por motivos ideológicos.

"O ministro está aqui para explicar todo esforço do Ministério da Educação para que as provas do Enem ocorram agora no próximo domingo. O que houve aí foi uma tentativa de atrapalhar. (...) O governo não está interferindo em nada. Se tem alguma coisa ideológica, deve ser retirada mesmo. Se foi retirado, foi bem feito, deve ser aplicado conteúdo que vá fazer o aluno provar seu conhecimento", defendeu Jaziel.

Visita anterior ao Ceará

No final de agosto, Milton Ribeiro participou da inauguração do campus da Universidade Federal do Ceará em Itapajé, na Região Norte. Na ocasião, ele foi alvo de protestos de estudantes.

Os manifestantes usavam faixas, bandeiras e alguns papéis impressos com a mensagem "Para poucos é o governo Bolsonaro" em referência à declaração de Milton Ribeiro, naquele mês, sobre o acesso ao ensino superior, que, segundo ele, deve ser limitado.

Durante a cerimônia, o ministro ponderou que as queixas ao Executivo podem existir, mas não devem se sobressair aos ganhos gerados pela abertura de um campus.

"Imaginem, vocês, se estivéssemos aqui para fechar um campus, eu nem viria. Estamos aqui para abrir. Isso é motivo de festa, para alegrar. Crítica pode ter. O importante é que o governo federal está retribuindo os impostos que o povo paga. Impostos do povo cearense. Isso é que é importante", disse na ocasião.