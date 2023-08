Ministra das Mulheres vem a Fortaleza para ação com Governo Elmano e evento na Alece na segunda (21)

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, estará em Fortaleza na próxima segunda-feira (21) para acompanhar o lançamento da construção de novas Casas da Mulher Brasileira (CMB), do Programa Tempo de Justiça Mulher e da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A primeira agenda da chefe da pasta das Mulheres terá início às 9h, no Palácio da Abolição, quando o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a vice-governadora e secretária das mulheres do Estado, Jade Romero (MDB), anunciam a implantação dos equipamentos de proteção às mulheres e do programa de eficientização do sistema jurídico cearense na resolução de casos de feminicídio.

Conforme divulgou a comunicação do Governo Elmano, o evento faz parte de uma série de ações que os Governos Federal e Estadual estão desenvolvendo em combate à violência contra a mulher e em alusão à campanha do Agosto Lilás.

À tarde, a partir das 13h30, Cida Gonçalves estará no Auditório Murilo Aguiar, da Alece, para prestigiar a criação da frente parlamentar que atuará na prevenção da violência política de gênero, na denúncia, monitoramento e encaminhamento dos casos do tipo.

Segundo a propositora da instância, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), o grupo também irá se debruçar no aprimoramento de leis que garantam a proteção e a segurança das mulheres, assim como na fiscalização da implementação destes dispositivos legais.

Além de Gaspar, irão compor a associação suprapartidária os deputados e deputadas: Jô Farias (PT), Emília Pessoa (PSDB), Gabriella Aguiar (PSD), Juliana Lucena (PT), Luana Ribeiro (Cidadania), Dra. Silvana (PL), Romeu Aldigueri (PDT), Renato Roseno (PSOL), Júlio César Filho (PT), Alysson Aguiar (PCdoB), Lucinildo Frota (PMN), Agenor Neto (MDB), Danniel Oliveira (MDB), Leonardo Pinheiro (PP), Nizo Costa (PT), De Assis (PT), Missias Dias (PT), Stuart Castro (Avante) e João Jaime (PP).