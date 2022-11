'Mercado fica nervoso à toa', diz Lula após repercussão de fala sobre estabilidade fiscal

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou no fim da tarde desta quinta-feira (10) sobre a repercussão de sua fala, quando disse que estabilidade fiscal não pode ser conquistada à custa do sofrimento das pessoas. Segundo Lula, o "mercado fica nervoso à toa". As informações são do g1.

Durante visita ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, Lula fez um longo pronunciamento, no qual chegou a se emocionar ao relatar não esperar ver a volta da fome no país.

"Por que as pessoas são levadas a sofrer por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gasto, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social deste país?", questinou Lula durante sua fala.

Após a declaração, o dólar fechou com alta de mais de 4%, a maior para um dia desde março de 2020. "O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso", disse no CCBB o presidente eleito após ser questionado sobre a reação do mercado.

Gasto social, segundo disse Lula, tem de ser visto como investimento. Ele indagou também por que o País tem metas de inflação e não de crescimento. O presidente até temperou sua fala com a lembrança de seu primeiro mandato e o alerta de que é preciso garantir uma política fiscal "séria" para pagar juros da dívida. Nada capaz de anular a percepção de que o novo governo está disposto a mudar as regras do jogo fiscal.

Moeda supera R$ 5,35

As palavras do presidente levaram a uma degringolada adicional dos ativos domésticos. O dólar superou de novo os R$ 5,35 no início da tarde, nível em ao redor do qual orbitou até que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos integrantes da equipe de transição, com o ex-ministro Guido Mantega no time de Orçamento e Planejamento.

Foi o estopim para uma corrida compradora ainda mais intensa no mercado de câmbio, que levou o dólar a superar sucessivas máximas e correr até o nível de R$ 5,4148 (+4,14%).