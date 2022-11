PontoPoder Cafezinho: Lula poderá desvendar os sigilos do presidente Bolsonaro?

A edição #58 do Podcast PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (11), o Diário do Nordeste explica as principais questões acerca do sigilo imposto pela gestão de Jair Bolsonaro (PL) no Planalto.

O chamado "sigilo de 100 anos" pode cair após a posse do presidente eleito Lula (PT), como prometeu o petista durante a campanha. Por isso, o podcast explica quais são as informações postas em sigilo, o que o novo chefe do Executivo realmente pode fazer diante da imposição de restrição de acesso, entre outros pontos.

Participa da edição a repórter Thatiany Nascimento, que está na cobertura da transparência pública brasileira. Quem conduz o programa é o editor e colunista do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

As informações preveem blindagem de 100 anos mesmo? É possível torná-las disponíveis? Se sim, em quanto tempo isso pode ocorrer? O PontoPoder Cafezinho responde.

