É falso que Fernando Henrique Cardoso morreu, afirma diretor do PSDB

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) desmentiu oficialmente que Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, tenha morrido. A declaração foi dada após a notícia falsa viralizar nas redes na tarde desta quinta-feira (10). Um perfil utilizou a logo da sigla do Twitter para divulgar fake news.

Em nota, o partido negou o falecimento do político e reforçou que foi realizada uma montagem com a conta oficial.

Já no Twitter, o PSDB se pronunciou sobre o caso: "tenham cuidado e evitem compartilhar notícias falsas. Chequem antes".

A publicação falsa lamentava o falecimento do fundador do Partido da Social Democracia Brasileira e desejava conforto aos familiares e amigos de FHC.

Legenda: Publicação falsa que circulou nas redes sociais Foto: Reprodução

Apoio à Lula nas Eleições 2022

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou as redes sociais, no dia 5 de outubro, para declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva no 2º turno das Eleições 2022. Lula (PT) disputa a presidência do País com Jair Bolsonaro (PL).

"Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu FHC. A postagem, que em poucos minutos ultrapassou a marca de 54 mil curtidas, ainda traz fotos de encontros públicos entre os dois ex-presidentes brasileiros.