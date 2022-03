Lula tem 43% e Bolsonaro, 26%, no primeiro turno, aponta Datafolha

Pesquisa de intenção de votos para as eleições 2022, divulgada pelo Instituto Datafolha nesta quinta-feira (24), aponta Lula (PT) com 43% e Bolsonaro (PL) com 26%, no primeiro turno.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento ouviu 2.556 pessoas entre 22 e 23 de março, em 181 cidades brasileiras.

Veja a pesquisa Datafolha completa:

Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 8%

Ciro Gomes (PDT): 6%

João Doria (PSDB): 2%

André Janones (Avante): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

A última pesquisa, divulgada em dezembro, não pode servir como comparação, pois foram feitas de cenários diferentes. Na época, Lula acumulava 48% de intenções de votos e Bolsonaro, 22%.