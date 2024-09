Lula participa da cerimônia de retorno do manto tupinambá ao Brasil e critica o Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nessa quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, de uma cerimônia de celebração do retorno do manto Tupinambá ao Brasil. O evento contou também com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e de outros representantes do governo federal, estadual e municipal. Na ocasião, o chefe do Executivo criticou o Congresso pela derrubada de seu veto sobre o Marco Temporal.

No fim de 2023, os parlamentares conferiram validade a um trecho de projeto de lei que define que somente Terras Indígenas já ocupadas na época a promulgação da Constituição de 1988 podem ser demarcadas.

Veja também País Jornalista e modelo paraense Thaís Belém morre aos 28 anos País Justiça de SP condena duas cientistas que desmentiram post de nutricionista sobre diabetes

Lula frisou que "fez questão de vetar esse atentado aos povos indígenas". O petista afirmou ainda que "imaginou que o Congresso não teria coragem de derrubar" sua decisão.

"Da mesma forma que vocês, eu também sou contra a tese do Marco Temporal. Fiz questão de vetar esse atentado aos povos indígenas. Mas o Congresso Nacional derrubou o meu veto", destacou o presidente.

Ainda na ocasião, o presidente defendeu que "as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer" e voltou a dizer que negociação política "é difícil". Mais à frente, Lula destacou que é preciso "cumprir a Constituição e a regra do jogo", mas negou que exista "subserviência para ficar no poder". Ele lembrou que o governo não conta com maioria no Congresso e que, por isso, deve-se "conversar com quem não gosta de mim".

Importância do retorno do manto Tupinambá ao Brasil

O manto Tupinambá, artefato indígena com penas vermelhas de guará, é uma das peças mais raras e valiosas da cultura material dos povos indígenas do Brasil. Ele era utilizado por pajés durante alguns rituais, como é possível observar na imagem colorida de De Bry.

Legenda: Manto tupinambá utilizado por pajés em ritual indígena Foto: Reprudução/Museu Nacional (UFRJ)

No início da colonização, nos séculos XVI e XVII, o manto foi levado por viajantes europeus e ofertados à monarcas e famílias nobres. A peça, retirada do país em 1689, retornou ao Brasil em 11 de julho, sob sigilo e está agora no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Anteriormente, ele estava na Dinamarca.

Cerca de 200 indígenas Tupinambás viajaram da Bahia ao Rio de Janeiro para celebrar o retorno do manto, que tem 1,2 metro de altura por 50 centímetros de largura. Uma pequena comitiva, que incluía descendentes da falecida anciã Tupinambá Amotara, visitou o manto no último domingo (8). Amotara viu o manto em 2000, em uma exposição temporária em São Paulo.

Após esse momento, ela e outros indígenas passaram a lutar pela repartição da peça, que estava no Museu Nacional da Dinamarca. À época, a anciã escreveu uma carta pedindo que o manto ficasse no Brasil. De acordo com especialistas, o processo de repatriação do manto iniciou, portanto, há 20 anos, com os próprios indígenas tupinambás.