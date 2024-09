Jornalista e modelo paraense Thaís Belém morre aos 28 anos

A jornalista Thaís Belém Rodrigues morreu nesta sexta-feira (13), aos 28 anos, em Belém. A jovem convivia com o diagnóstico de um tumor no cérebro desde o início de 2023. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Thais demonstrou interesse pela comunicação desde muito cedo e passou a trabalhar como produtora da TV Liberal, afiliada da TV Globo no Pará. Ela foi apresentadora do programa LibNews e coordenadora do projeto “Eu Repórter”, atualmente chamado “VC Repórter”.

Ela se afastou das atividades profissionais para tratar da doença. Através das redes sociais compartilhava detalhes da vida pessoal e do tratamento contra o câncer.

Thaís também foi modelo e missionária católica, religião que a permitiu se dedicar à Comunidade Católica Cristo Alegria. Na sua última publicação no Instagram, no dia 16 de julho, a jornalista compartilhou reflexões sobre a fé cristã.

“Nossos olhares transmitem muito além das palavras que podemos expressar. Nossa parceria é verdadeiramente única e inexplicável. Encontramos em nosso olhar apoio, resiliência, fé, maturidade, amor e uma profunda conexão. Nele, vemos o suporte mútuo que nos fortalece e nos impulsiona a seguir juntos”, escreveu.

O velório de Thaís está sendo realizado no Memorial Metrópole, localizado na rua Boaventura da Silva, 755, no bairro do Umarizal, em Belém.