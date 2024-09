Adolescente que estava desaparecida é encontrada morta por estrangulamento na Paraíba

Uma adolescente de 15 anos foi morta por estrangulamento pelo ex-namorado, em Nova Floresta (PB), na manhã dessa quinta-feira (12). Conforme informações da Polícia Civil repassadas ao G1, o crime está sendo investigado como feminicídio e o suspeito foi apreendido em flagrante.

A jovem foi identificada sendo Ana Beatriz. Ela estava desaparecida desde a quarta-feira (11) e foi encontrada já sem vida no quintal de uma residência abandonada. Durante a perícia, a polícia constatou as marcas de asfixia, do tipo estrangulamento.

Suspeito detido

A Polícia Civil informou que o suspeito de praticar o crime seria menor de 18 anos. Após captura e identificação pelo crime em flagrante, a Polícia informou que o rapaz deve responder por ato infracional análogo à feminicídio.

Ele deve passar por audiência de custódia e ficar à disposição da Justiça. As investigações seguem acontecendo por parte da Polícia Civil.