Polícia indicia advogada de Deolane por falsidade ideológica e associação criminosa

Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra, foi indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as investigações, ela abriu uma empresa chamada Playflow, com sede nas Ilhas Virgens Inglesas, usando uma documentação falsa na junta comercial da cidade de Suzano (SP).

A Polícia diz que Adélia se associou a chineses para abrir empresas de fachada. Os estrangeiros teriam se aproveitado para explorar de forma ilegal jogos de azar no Brasil, de acordo com o g1.

O caso não é relacionado com a prisão de Deolane Bezerra por jogos ilegais e lavagem de dinheiro, conforme a polícia do DF.

Veja também País Familiares de Deolane Bezerra pagaram 'fãs' para protestarem em frente a presídio, afirma Justiça País Conheça a 'Patroa do PCC', líder de quadrilha do 'novo cangaço' País Ex-diretor dos Direitos Humanos, Leonardo Pinho denuncia Silvio Almeida por assédio moral

Defesa diz que acusações são infundadas

A defesa de Adélia disse em nota que as acusações são infundadas e que a advogada foi vítima de golpe praticado por terceiros.

"As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão", diz nota.

Os advogados ressaltaram ainda que a carreira e vida pessoa de Adélia são pautadas na ética e legalidade, e disseram ainda que repudiam condutas ilegais.