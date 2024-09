Conheça a 'Patroa do PCC', líder de quadrilha do 'novo cangaço'

Elaine Souza Garcia, conhecida como "patroa do PCC", foi presa durante uma operação deflagrada na manhã da última terça-feira (10). A mulher é apontada com uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do jornal O Globo.

As investigações apontam que a suspeita esteve envolvida em ações criminosas da quadrilha do "novo cangaço", um tipo de roubo a bancos e empresas em que os assaltantes dominam as cidades.

QUEM É A PATROA DO PCC

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Elaine é integrante do PCC desde 2021. Ela se tornou ré em agosto deste ano por associação criminosa.

A Polícia Federal, que investiga o caso, apontou a mulher como responsável por negociação de drogas, armas e por receber retornos sobre assassinatos de rivais. Um dos assassinos seria o marido dela, Dalvane Lacerda, conhecido como Pantera.

O homem também é apontado como membro do PCC e foi preso durante a operação. O suspeito é considerado um dos principais responsáveis por ajudar a facção a estender seu domínio no Piauí.

O TJSP negou o pedido da defesa de Elaine de revogação da prisão preventiva, alegando que a suspeita apresenta alta periculosidade no esquema do cangaço novo.

Elaine é estudante de Direito e tinha sido aprovada em um programa de estágio do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A assinatura da posse que marcaria o início do estágio estava marcada para terça-feira (10), dia em que ela foi presa.