Ex-diretor dos Direitos Humanos, Leonardo Pinho denuncia Silvio Almeida por assédio moral

O ex-diretor do Ministério dos Direitos Humanos, Leonardo Pinho, denunciou Silvio Almeia de assédio moral por episódios que teriam ocorrido em 2023. A acusação ocorreu em meio ao aumento do número de casos de assédio envolvendo o ex-ministro da pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Conforme o Metrópoles, a assessoria de Silvio afirmou que não irá se pronunciar.

As ocorrências envolvendo Leonardo, que é sociólogo, e o ex-ministro datam de um período em que os dois trabalham juntos no governo Lula (PT). Eles teriam se aproximado em meio à transição governamental, mas a relação foi sofrendo desgastes após Pinho contrariar Almeida.

O sociólogo foi convidado pelo ex-ministro a comandar a Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua.

Em resposta, a defesa do ex-ministro declarou que ele não se manifestará. "Não vamos comentar. Creio que devemos aguardar que o sistema de Justiça promova a devida apuração", disse Thiago Turbay.

Conflitos entre Pinho e Almeida

Um das ocorrências teria envolvido o relato de queixas por parte do Ministério da Igualdade Racial, em outubro de 2023. Pinho afirma ter informado para Silvio, que perdeu o controle logo em seguida. O sociólogo declarou que Silvio chegou a gritar, xingar e bater no próprio peito.

Ele teria ficado "irado" com queixas sobre o comportamento dele durante as reuniões com a pasta comandada por Anielle Franco. "O ministro ficou descontrolado, transtornado, quando mencionei a Anielle", declarou Pinho.

Em outro dia, Pinho teria sido ofendido. "O ministro me chamou para o gabinete dele, me disse que eu era incompetente e uma vergonha. Deu murros na mesa, bateu no próprio peito, foi agressivo, gritou, levantou da cadeira dele e veio do meu lado, a uns 20 centímetros, para me intimidar. Pensei que ele ia me agredir, me dar um soco".