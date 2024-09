Justiça de SP condena duas cientistas que desmentiram post de nutricionista sobre diabetes

A Justiça de São Paulo condenou as cientistas Ana Bonassa e Laura Marise, responsáveis pelo portal “Nunca Vi 1 Cientista”, por desmentirem um nutricionista que afirmou que diabetes era causado por vermes. A condenação ocorreu após as mulheres publicarem um vídeo rebatendo a postagem que, segundo a Justiça, submeteu o nutricionista a uma situação de "vergonha e tristeza" por elas compartilharem o perfil público dele no Instagram. As informações são do portal Uol.

Conforme decisão no último dia 4 de setembro, da juíza Larissa Boni Valieris, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, foi exigido que as cientistas apagassem a publicação sob pena de multa de R$ 100 por dia de descumprimento, além do pagamento de R$ 1000 por danos morais.

"Verifica-se, pois, a ocorrência do dano moral, haja vista a situação de vergonha e tristeza a que fora submetido o autor, em razão da conduta do réu em publicar, sem autorização, seus dados em vídeo junto a rede social de amplo alcance", diz trecho da decisão.

Em defesa, Ana e Laura afirmaram que o perfil do nutricionista vendia "protocolos para desparasitação" como se fosse a cura da doença.

No ano passado, as cientistas fizeram uma publicação explicando que a doença não é causada por vermes. "Para alertar nossos seguidores sobre os perigos de abandonar o tratamento comprovado do diabetes para seguir o protocolo sem comprovação ou respaldo científico", disse Ana Bonassa na época.

"No começo do nosso vídeo, mostramos o print do perfil público que tinha publicado o vídeo com desinformação, com a foto e as informações que ele mesmo fornecia, e informamos que ele havia nos bloqueado após tentarmos alertar que o que ele divulgava era desinformação e colocava as pessoas em risco", argumentou ainda a cientista.