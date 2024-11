Turista é mordida por tubarão durante mergulho em praia de Fernando de Noronha

Uma turista de Mato Grosso, de 46 anos, foi mordida por um tubarão na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. O incidente aconteceu na última terça-feira (19), enquanto ela nadava.

A turista sofreu um ferimento leve na região superior e lateral do fêmur e foi retirada da água com o suporte de uma embarcação.

No hospital, os médicos analisaram que o corte teve aproximadamente dez centímetros e que a mordedura do animal atingiu a pele da turista de maneira superficial. Ela recebeu alta no mesmo dia.

Veja também Pernambuco Navio de carga naufraga a caminho de Fernando de Noronha, em Pernambuco Pernambuco Quatro corpos são resgatados de barco naufragado a caminho de Fernando de Noronha; buscas seguem

Tubarão-lixa

Segundo o UOL, que publicou as informações, o tubarão que mordeu a turista era da espécie tubarão-lixa, considerada uma das menos agressivas.

A suspeita do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco (Cemit) é de que o animal tenha feito apenas uma "mordida investigativa" após se deparar acidentalmente com a nadadora. A hipótese foi reforçada pelo relato da própria turista, que afirmou ao órgão que esbarrou no tubarão durante o mergulho.