Quatro corpos são resgatados de barco naufragado a caminho de Fernando de Noronha; buscas seguem

Após o naufrágio de um navio de carga que seguia até a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, quatro corpos que estavam desaparecidos foram localizados pela Marinha do Brasil. A operação aconteceu na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a corporação, das nove pessoas que faziam parte da tripulação do barco, quatro sobreviveram e uma pessoa segue desaparecida.

Três dos quatro corpos encontrados sem vida estavam próximos da costa da ilha de Itamaracá, no Grande Recife, onde o navio naufragou. Em entrevista à TV Globo de Pernambuco, o barqueiro Jorge Filho, que participou das buscas, afirmou que eles foram resgatados ao longo desta segunda (16), mas que não sabe onde foi localizado o quarto corpo.

“A gente saiu para ajudar e fomos encontrando os materiais do navio. A gente se deparou, distante, com um objeto maior. Quando chegou perto, era o corpo. A gente deu sinal para a aeronave [helicóptero da Força Aérea Brasileira]. (...) Estavam bem perto os três [corpos]. A gente mostrou a localização e ele [helicóptero] começou a colocar os localizadores” Jorge Filho Barqueiro e mergulhador

De acordo com a Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), os quatro sobreviventes do naufrágio estavam em “bom estado de saúde”. Eles foram trazidos até a praia de Ponta de Pedras, onde receberam os cuidados médicos adequados antes de seguirem até Recife.

Segundo a CPPE, os quatro sobreviventes foram identificados como:

Edvaldo Baracho da Silva;

Marcelo Cláudio da Conceição Freitas;

Mozart Gomes da Fonseca;

Valcei Gomes da Costa.

A Marinha continua, nesta terça-feira (17), com as buscas do último membro da tripulação que ainda segue desaparecido. Já em relação aos quatro corpos localizados na segunda-feira (16), eles já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.