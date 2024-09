Navio de carga naufraga a caminho de Fernando de Noronha, em Pernambuco

O navio de carga Concórdia naufragou nas proximidades da ilha de Itamaracá, no Grande Recife, na noite desse domingo (15). A embarcação seguia para a ilha de Fernando de Noronha, após partir de Recife no sábado (14).

De acordo com nota enviada pela Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), cinco tripulantes seguem desaparecidos nesta segunda-feira (16). Quatro pessoas que estavam a bordo foram resgatadas pelo navio rebocador de alto-mar “Cormoran”.

A capitania informou que as pessoas resgatadas “estão em bom estado de saúde”.

Na manhã desta segunda, a Marinha do Brasil acionou a estrutura Salvador Nordeste, que conta com as embarcações Navio-Patrulha (NPa) “Macau” e a Aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira, para auxiliar nas buscas pelo restante da tripulação.

“Adicionalmente, foi emitido Aviso aos Navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, a fim de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do ocorrido para apoiar nas buscas”, finalizou a nota da CPPE.

Em depoimento ao g1, o dono do navio, Antônio Gonçalves, contou que a embarcação transportava material de construção e alimentos. “Os porões estavam com materiais para abastecer os mercados da ilha, além de material de construção. O movimento em Noronha melhorou, mas o prejuízo é grande”, afirmou.

A rota entre Recife e Fernando de Noronha tem cerca de 545 quilômetros. As embarcações utilizadas para abastecer a ilha levam cerca de 48 horas para realizar o trajeto.