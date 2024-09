Helicóptero cai e pega fogo em Caruaru; duas pessoas morrem

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em acidente de helicóptero registrado em uma região de mata, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, nesta segunda-feira (9). Conforme o g1, o veículo caiu e pegou fogo no bairro Nina Liberato.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estão no local do acidente, registrado nesta tarde. Conforme a TV Asa Branca, André Gomes Ferreira, piloto do helicóptero, não resistiu ao acidente. A segunda pessoa que morreu no acidente ainda não foi identificada.

Populares relataram que a vítima sobrevivente, identificada como Henrique da Cunha Santos, conseguiu fugir do incêndio. Ele teria tido queimaduras pelo corpo, tendo sido socorrido por testemunhas e levado a um hospital particular em Caruaru.

Em atualização.