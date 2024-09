PM mata pai da namorada a tiros após vítima prestar denúncia por ameaça, no Interior de Pernambuco

Um policial militar matou o sogro, de 47 anos, após o homem desaprovar o relacionamento entre o agente e a filha dele. O crime, cometido na noite do último sábado (7), ocorreu em Belém do São Francisco, no interior de Pernambuco.

De acordo com informações do G1, a vítima, identificada como Lázaro Maciel Soares da Silva, teria procurado as autoridades pouco antes do crime, alegando que o genro, Gercino Bahia da Silva Junior, invadiu sua residência e o ameaçou com disparos de arma de fogo.

Na ocasião, os dois brigaram porque o sogro não aprovava a relação entre o policial e uma de suas filhas, segundo relato de familiares.

Uma parente da vítima, que preferiu não se identificar ao site, afirmou que Gercino parecia alterado durante a discussão, apresentando comportamento agressivo: “Ele [Lázaro] foi falar alto: 'Saia da minha propriedade agora'. Aí ele [Gercino] começou a levantar a voz. Parecia que estava cheio de droga ou de álcool, estava muito agressivo. Estava tão bêbado que pegou na pistola para ameaçar Lázaro de morte”.

CRIME

Após a briga, Lázaro teria ido até a delegacia para denunciar a conduta do genro. Segundo a testemunha, o agente teria visto a vítima deixando o local e o perseguiu até uma praça, no Centro da cidade, onde o crime ocorreu.

“Ele deu ré no carro dele e começou a seguir a gente. E ele queria, de toda forma, ultrapassar para pegar de frente. Ia matar todo mundo. Lázaro pensou em ir para a praça porque tinha muita gente. [...] Parou na praça e ele [o policial] parou atrás. E, daí, ele desceu tirando a arma da cintura”, relatou a familiar.

Em imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo, é possível observar o agente discutindo com a filha da vítima, próximo ao carro onde estavam o sogro e outros parentes.

Notando os ânimos exaltados, os familiares descem do carro e tentam conter Gercino, que dispara a arma, sem atingir ninguém. Em seguida, ele empurra a jovem no chão e todos correm. Lázaro consegue chegar até a esquina, mas acaba atingido por seis disparos.

Ainda de acordo com a parente da vítima, o homem foi baleado na barriga, nas costas e no ombro. Ele chegou a ser atendido em uma unidade de saúde local e transferido para um hospital no município de Salgueiro, mas morreu no caminho.

O policial fugiu após o crime e não foi encontrado até a última atualização desta reportagem.

RELACIONAMENTO ABUSIVO

A testemunha contou ao G1 que Gercino se relacionava com a filha da vítima há dois anos. A família da jovem, no entanto, não aprovava o relacionamento por acreditar que o policial controlava a vida da companheira.

“Ele controlava ela como se fosse boneca. Proibia de sair com a própria irmã, com os amigos. E a gente sempre ficava com medo porque ele poderia chegar no local e atirar em todo mundo. Em qualquer lugar, ele atira para cima e ninguém fala nada. Parece que todos ficam com medo quando se trata de um policial” relatou a testemunha.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) afirmou que dará início a um processo disciplinar contra o agente.

Por enquanto, profissionais da Polícia Militar (PMPE) seguem realizando buscas para localizar Gercino, mas a Polícia Civil (PCPE) já abriu um inquérito para investigar o crime.