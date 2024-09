Funcionário de supermercado é assassinado dentro do estabelecimento comercial em Fortaleza

Um homem de 28 anos foi morto por uma arma de fogo dentro de um supermercado no qual trabalhava. O caso ocorreu na tarde deste domingo (8) no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está a cargo da investigação do homicídio doloso, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a secretaria, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.

Investigação

Os agentes da PMCE, do DHPP e da Pefoce colheram indícios no estabelecimento comercial para subsidiar as investigações. O caso está a cargo da 3ª Delegacia do DHPP e diligências para capturar o suspeito já estão em andamento, segundo a pasta.

Informações e denúncias que colaboram com a investigação podem ser feitas de forma anônima e sigilosa para os números 181 e (85) 3101-0181 (WhatsApp); pelo site do Disque Denúncia; ou ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.