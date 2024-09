Motociclista por aplicativo é morto a tiros em via de área nobre de Fortaleza

Um motociclista por aplicativo de 45 anos foi morto a tiros em via pública no bairro Varjota, em Fortaleza, na noite desse sábado (7). Ele foi vítima de um latrocínio — roubo seguido de morte — de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso aconteceu na avenida Dom Luís, quando o motoqueiro foi surpreendido por suspeitos. Os assaltantes roubaram a moto da vítima e em seguida tomaram de assalto uma segunda motocicleta, que foi abandonada no bairro Vicente Pinzón.

A vítima não resistiu e morreu no local, antes que o socorro chegasse.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações. O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para capturar os suspeitos", diz nota.

Segundo caso em uma semana

Essa foi a segunda morte de motorista de aplicativo de transporte particular nesta semana. Um motorista de 43 anos foi morto durante um assalto no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza, na manhã da última terça-feira (3).

De acordo com informações de amigos da família, Carlos Sérgio havia acabado de sair de casa e esperava corridas, quando foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Um suspeito do crime foi detido.