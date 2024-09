Homem é preso em Crateús após matar ex-sogra e tentar matar ex-companheira

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante neste domingo (08) em Crateús, no Sertão cearense, após matar a ex-sogra e tentar matar a ex-companheira. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os crimes foram cometidos no Centro do município.

A mulher foi morta com um objeto perfurocortante. A filha dela, de 43 anos, foi socorrida para um hospital da região. Ainda de acordo com a SSPDS, após praticar os crimes, o suspeito tentou suicídio.

Autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, e, sem seguida, encaminhado para um hospital, sob escolta da PMCE.

No momento da publicação, a Polícia Civil realizava oitivas e diligências para a conclusão do caso. Denúncias que possam auxiliar a elucidar os crimes podem ser feitas por meio do Disque Denúncia (181), pelo WhatsApp (85) 3101-0181 e online, no site do Disque Denúncia.

As denúncias também podem ser encaminhadas, de forma anônima, pelos contatos da Delegacia Reginal de Crateús: (88) 3692-3308 e (88) 3692-3504.