Look dos prefeitos: políticos no Ceará apostam em 'trend' da troca de roupa para engajar nas redes

Seja no estilo “arrume-se comigo” seja por meio de vídeos bem-humorados em que colegas ou companheiras são coadjuvantes — mas sempre ao som de uma trilha sonora que lembra os festejos juninos —, os políticos cearenses deram uma nova função para peças de roupa com estampas quadriculadas, ao vesti-las para engajar seus seguidores nas redes sociais.

Ao longo das últimas semanas, não foi difícil ver os gestores que apostaram na estratégia roteirizada para provocar o que há de mais nordestino em quem os acompanha na internet.

Em Jaguaruana, Elias do Sargento foi um dos prefeitos que aderiram ao movimento. Mas ele não entrou no clima de descontração sozinho. No vídeo postado no seu perfil, o chefe do Município aparece entrando em uma loja ao lado do deputado estadual De Assis Diniz e do vice-prefeito Naldo Quirino. No interior do estabelecimento, os três passam a experimentar camisas quadriculadas.

As estampas das camisas que os três escolhem mescla o azul com outras cores, que vão desde o verde ao laranja. Antes de experimentá-las, eles parecem afeitos a uma superstição, a de vestir as roupas colocando primeiro o braço esquerdo. O ritual, De Assis explica: “É o lado do coração”.

Em tom de brincadeira, os políticos falam da importância de movimentar a economia da cidade. “Vamos aquecer o comércio local”, convida o prefeito, que continua: “Todas as lojas de Jaguararuna têm esse tipo de blusa”. O vice, apoiando o aliado, então, reforça: “O comércio de Jaguaruana oferece produtos de qualidade”.

Mais animado que os dois, De Assis vai além e provoca um concurso informal. Demonstrando pouca familiaridade com a plataforma, ele pede que os seguidores comentem na “bio” qual dos três ficou mais apresentável.

“Mais importante do que trazer alegria é dizer qual o look que ficou mais elegante e mais bonito”, destaca, enquanto a pessoa que filma aparece rindo ao ser refletida em um espelho instalado na loja em que utilizaram como cenário. Cada um faz a sua defesa na candidatura virtual e encerram o registro em clima de união, com uma mão sobre a outra.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, não somente gravou um vídeo temático, mas encheu seu perfil no Instagram de momentos descontraídos. Em um deles ele chega a dançar “Forró no Escuro” no palco do Juá Forró com a cantora Taty Girl. Vestindo a sua camisa quadriculada, Glêdson ensaia pequenos passos e dá rodopios ao som da canção de Luiz Gonzaga, reestilizada ao vivo pela artista.

Mas a participação dele na “trend”, como são chamadas as tendências que tomam as redes, foi de outro jeito. Ao lado da primeira-dama da cidade, Sandrinha Cavalcante, ele gravou cinco vídeos em que mostra para o público a sua caracterização para o festejo. A série de registros, pelo que explica a legenda, segue uma lógica: uma composição para cada dia de Juá Forró, organizado pela administração municipal.

A dinâmica de todos os vídeos é a mesma: os dois dançam ou fazem gestos com roupas comuns até que, numa transição, surgem com um figurino típico. As roupas xadrez do casal, pasmem, seguem o mesmo padrão de cor e textura. Clássicos do Rei do Baião, como uma versão funkeada de “Pagode Russo” e uma regravação mais acelerada de “Fogo Sem Fuzil” dão o tom das peças.

Netim Morais, prefeito de Bela Cruz, não foi tão festivo quanto os demais e aproveitou a oportunidade para vestir a camisa quadriculada durante o anúncio de uma ordem de serviço para a construção de uma praça e pavimentação de uma via do Município.

Na composição, Netim ainda investiu em um chapéu de palha. Com o acessório na cabeça, ele aparece no descampado que vai dar lugar ao equipamento público e se dirige para a câmera, falando sempre na primeira pessoa do plural. Uma dancinha com os dedos apontados para cima fecha o roteiro do vídeo. “Cuida que vai ser bom demais”, finaliza o prefeito.

'Reparou que eu me arrumei?'

Mas não foi só no aspecto junino e nas músicas forrozeadas que os prefeitos apostaram no decorrer as últimas semanas. O refrão impregnante de “tô bem”, do grupo Jovem Dionísio, também serviu para levantar o engajamento de agentes públicos pelo Ceará afora.

A faixa bombou nas redes desde que foi lançada, no início do mês de junho, e figurou em postagens de diversos famosos. A letra da canção tem um eu lírico que questiona a quem ouve: “reparou que eu me arrumei?”. Esse mesmo eu lírico logo constata estar “bonitinho”.

Os versos e o apelo do hit popular fez com que Kennedy Aquino, de Uruoca, entrasse na lista de adeptos da brincadeira. Num vídeo curto que postou em seu perfil, ele se exibe vestindo peça por peça do traje esporte fino que escolheu para uma premiação.

Num primeiro momento, ainda de cueca e descamisado, ele balança a peça na sua frente e, com um salto, já aparece com sapatos sociais e vestido com a calça. Em seguida, o prefeito começa a abotoar sua camisa, coloca o cinto e passa perfume. O ato final do vídeo é uma “voltinha”, que ele dá já trajando um blazer. Tudo acontece ao som da banda paranaense.

Outro que escolheu a música viral para agregar curtidas e comentários ao perfil no Instagram foi Herbelh Mota, prefeito de Baturité, que, já trajado, gravou um vídeo em que ele apenas põe a gravata e sorri para uma câmera previamente posicionada.

Marketing para humanização

Apesar da roupagem orgânica, a adesão dos políticos a “trends” não é tão descolada de uma estratégia com possíveis ganhos eleitorais. Isso é o que alega Rayane Moreira, especialista em Marketing Político e Eleitoral. Segundo ela, quando a classe política recorre a assuntos que estão repercutindo, que estão sendo comentados nas redes, o que se busca é uma humanização, mostrando outra versão, para além da função pública ocupada ou que se queira ocupar.

“A gente fala muito da estratégia de humanização, que é criar um conteúdo que conecta e que aproxima. Tenho visto muitos conteúdos produzidos por políticos, não aqui do Ceará especificamente, mas do Nordeste, que tem criado essa conexão muito forte com o público”, discorre a especialista ao falar sobre os vídeos juninos.

No entendimento de Rayane, a tática é uma ótima ferramenta para potencializar a comunicação. “Primeiro porque o alcance dele tende a ser maior nas mídias digitais, porque o engajamento ali tem uma forte tendência a ser maior”, salienta, indicando que o atributo em questão é uma das principais métricas usadas pelas plataformas para avaliar a relevância daquele conteúdo e a interatividade é um fator importante para se manter próximo do eleitor.

Uma postura “engessada” no ambiente digital, alerta a entrevistada, tende a não se conectar de maneira efetiva com a população, o que poderá trazer resultados negativos quando comparados aos de um político que recorrem a estratégias divertidas e atraentes, como as de humanização, o infotenimento e storytelling.

Mas Rayane também deixa claro que o marketing — incluindo o figurino — não se sustenta sozinho, ele apenas pode potencializar o que já acontece na vida fora das telas. “Então, se um político faz isso, fica aí só nesse tom de brincadeira e o trabalho sério não está atrelado ao que a gestão está fazendo, isso não traz resultado, porque a população não é boba”, finaliza.

Moda como ferramenta de comunicação

A consultora de Imagem e professora de Moda do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Renata Vasconcelos, defende algo parecido. Na visão dela, as figuras públicas, especialmente os políticos, têm usado a moda como ferramenta de comunicação, para estreitar esse contato com o público, passando uma imagem mais acessível.

“A moda nunca é sozinha, o look não é percebido sozinho, ele também é percebido com a comunicação e com o comportamento”, justifica, adicionando que no digital há uma atuação articulada das dimensões da aparência, do comportamento e da comunicação.

“Quando se vestem com roupas típicas do São João, dançam, fazem uso das trends, eles estão se aproximando do público comum. E buscando essa abertura com o público, essa maior participação, essa interatividade”, indicou, acrescentando que tem percebido essa predisposição dos políticos.

Analisando especificamente o caso de Glêdson, ela diz que há uma pertinência na postura do prefeito de Juazeiro do Norte, ao aparecer vestido a caráter e ao som de músicas tradicionais do São João, por conta da relevância do período na cultura e no turismo local.

Mas, como consultora que é, Vasconcelos não deixou de dar dicas sobre o quadriculado do chefe do Executivo juazeirense: “Tem, claro, umas observações para fazer com relação ao acabamento das peças. O xadrez precisa ser encontrado no abotoamento das camisas. Percebi que ele deixou um pouco a desejar em relação a isso”.

“Achei muito coerente. Acho, inclusive, que outros prefeitos poderiam interagir melhor com a cultura local”, sugeriu a profissional, que disse ser clara a intenção de Glêdson Bezerra e da primeira-dama em trabalhar a imagem pessoal para se aproximar do público.

Por fim, Renata pontua uma questão que é essencial quando se quer seguir uma tática semelhante. “Toda estratégia de imagem utilizada precisa de constância para se consolidar”, discorre. De acordo com ela, outras aparições que explicitem um determinado estilo pessoal ou até mesmo possam dar conta de uma credibilidade são consideradas na construção dessa imagem perante o público.