José Múcio nega renúncia de cargo de ministro da Defesa mencionada por Janones

O ministro da Defesa José Múcio negou, nessa terça-feira (10), que tenha entregado uma carta de demissão ou sido retirado do cargo. Em nota, o titular da Pasta informou ser falsa a informação de que tenha pretensão ou que foi convidado a deixar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, informa que não pediu renúncia do cargo. É completamente falsa a informação que circula nas redes rociais”, disse em nota.

O boato de que deixaria o comando do ministério começou após deputado André Janones (Avante-MG) publicar em uma rede sociais sobre a suposta demissão do profissional. “Urgente! Ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas!”, escreveu no Twitter nessa terça-feira.

Em seguida, o parlamentar postou um comentário sobre a negativa do ministro. "Recebi a informação da renúncia do ministro de fonte que, até aqui, tem se mostrado segura e confiável. Todavia, o ministro José Múcio nega que irá renunciar".

À CNN, um interlocutor do governo disse que não descarta a saída de Múcio da pasta mais adiante, e destacou o silêncio dos comandantes das Forças Armadas após os atos terroristas registrados em Brasília no domingo (8).

Após assumir o cargo, Múcio chegou a chamar as manifestações extremistas de "democráticas" e disse que tinha amigos que estavam nos acampamentos instalado em quartéis e unidades militares, conforme informações do portal Uol.

