Governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, e ex-secretário de segurança são alvo de busca e apreensão

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal cumprem cinco mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (20), contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e contra o ex-secretário-executivo da Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira. Informações são do g1.

A dupla é investigada pelo Ministério Público Federal no inquérito que trata da conduta das autoridades locais no enfrentamento às invasões terroristas sofridas pela Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8 de janeiro.

De acordo com o portal, os mandados contra Ibaneis e Fernando foram assinados pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O documento também tem a chancela do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Colher provas

Os procuradores objetivam colher provas que ajudem a explicar por que o Governo do Distrito Federal deixou de tomar providências suficientes para evitar os atos de terrorismo naquele domingo.

Os mandados são cumpridos:

No Palácio do Buriti, sede do Governo de Brasília;

No escritório de advocacia e na casa de Ibaneis;

Na Secretaria da Segurança Pública;

Na casa do ex-secretário da Segurança.

Afastamento

Ibaneis está afastado do Governo de Brasília por 90 dias, a mando de Alexandre de Moraes, para que seja investigada a sua conduta diante dos atos terroristas que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.